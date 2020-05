Utländska medborgare sitter fast i Sverige

En av de som fastnat i Sverige är Nikolas Pulka som bott och arbetat i över åtta år i Kanada.

– Det enda sättet att ta sig till Kanada är att prata med den kanadensiska ambassaden, men jag är inte tillåten att vara på listan eftersom jag inte är medborgare där, berättar cirkusartisten Nikolas Pulka som har bott och arbetat i över åtta år i Kanada.

Det var när Nikolas Pulka var på besök i Sverige som gränserna började stängas. Som uppvuxen i Franska Guyana har han ett franskt medborgarskap, men i Frankrike har han varken boende eller arbete. Men som fransk medborgare, och därmed EU-medborgare behöver han ännu inte söka uppehållstillstånd i Sverige. Så nu bor han i en lånad lägenhet i Stockholm medan han väntar på att få åka hem till Kanada.

Och han är inte ensam om att ha fastnat i Sverige på grund av coronapandemin, även om det är svårt att veta exakt hur många det handlar om. Migrationsverket har ingen specifik sådan statistik. Men det har varit en kraftig ökning av ansökningar om förlängt visum eller uppehållstillstånd för besök dem senaste månaderna.

– Vi ser en stor ökning av både viseringsförlängningar, men även av de som söker uppehållstillstånd för besök. Och för besöksärenden så ser vi nästan en fyrdubbling av antalet ansökningar under april månad, och en kraftig ökning även under mars månad, säger David Lindstrand, rättslig expert på Migrationsverket.

Under mars och april har Migrationsverket fått in 1403 ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för besök. Motsvarande siffra förra året var 292 ansökningar. Tittar man på visumförlängningar så har det kommit in 2021 ansökningar under mars och april i år, jämfört med 518 under samma period förra året.

De vanligaste hemländerna bland de som ansöker om att få stanna längre tid i Sverige är: Indien, Kina, Ukraina och Thailand.

Lezan Barzan Khalid fastnade i Sverige i över två månader, men här om dagen fick han flyga hem till irakiska Kurdistan igen.

– Det har varit jättetufft. Och det har gått åt mycket pengar. Om man inte har ett arbete blir det väldigt tufft. Det är skönt att komma hem till sitt eget hem och arbete, säger Lezan Barzan Khalid.