Den brittiske finansministern Rishi Sunak medgav i ett utskottsförhör i parlamentet i dag att den nedstängning som nu rått i Storbritannien i två månader har fått tydliga konsekvenser.

– Jag kommer inte kunna rädda alla jobb och företag, sa Sunak vidare.

Och även om cirka 7,5 miljoner permitterade arbetstagare i Storbritannien just nu får 80 procent av sina löner av staten under coronautbrottet så visar ny officiell statistik i dag att antalet personer som sökt arbetslöshetsunderstöd ökade med 69 procent från mars till april och just nu beräknas 2,1 miljoner människor vara arbetslösa i Storbritannien vilket är den högsta nivån på 24 år.

Och värre väntas det bli, den nyss nämnda statistiken gäller endast för de första veckorna av den brittiska nedstängningen av samhället. Restriktionerna i Storbritannien har lättats något den senaste veckan, men fortfarande är till exempel de flesta affärer och många arbetsplatser stängda.

Finansminister Sunaks sa också i dag att det kommer ta tid för den brittiska ekonomin att återhämta sig.