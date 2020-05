Därför hotar Trump att dra in WHO-stöd

Varför vill Trump göra detta?

Enligt Trump beror det på WHO:s agerande, speciellt i början av krisen. Brevet innehåller påståenden som inte ännu belagts och ibland rena felaktigheter (Trump skriver till exempel att en artikel i The Lancet publicerades i december, den publicerades i januari), men essensen av kritiken mot WHO är han inte ensam om.

Oberoende bedömare i USA har också kritiserat WHO, bland annat för hur organisationens relation till Kina kan ha påverkat arbetet och gjort krishanteringen ineffektiv.

Vad finns det för politiska skäl för Trump att göra detta?

Trump vill försöka föra över skulden på någon annan för de misstag som hans egen administration kritiseras för. Kritiken mot Trumpadministrationen handlar om att presidenten inte agerade tillräckligt resolut i början av krisen i USA, att det fanns stora problem med tester och det har varit brist på skyddsutrustning. Genom att identifiera och skylla på en yttre organisation hoppas han att debatten om de egna misstagen ska försvinna.

Det passar också in i Trumps narrativ som han haft ända sedan han startade sin valkampanj 2015, nämligen att internationella samarbeten och överstatliga organisationer inte tjänar USA:s intressen: ”America First!”

Vad får det för konsekvenser om USA drar in stödet till WHO?

I brevet skriver Trump att WHO har 30 dagar på sig att gå med på ”genomgående förbättringar” av organisationen. En konsekvens av brevet kan bli att WHO gör eftergifter och att USA fortsätter att stödja WHO.

En annan konsekvens kan bli att USA stoppar betalningarna permanent, att landet drar sig ur samarbetet och därmed kan andra nationer, däribland Kina, få en mycket mer betydande roll i WHO.