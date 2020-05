Luftföroreningarna ökar – högre nivåer än 2019

– För första gången sedan coronaviruset så överskred luftföroreningarna i Kina förra årets nivåer, säger Lauri Myllyvirta, chefsanalytiker på CREA, Centre for research on Energy and Clean Air, ett fristående miljöforskningsinstitut i Helsingfors som följer Kinas utsläpp, så som skadliga partiklar, kvävedioxid och ozon.

När Kina stängde ner under coronaviruset blev luften bättre. Men nu visar en mätning över 30 dagar, som CREA gjort, att luftföroreningarna i april och maj ökade med mellan sex och tolv procent jämfört med samma period förra året.

Och det är oroväckande, enligt Lauri Myllyvirta, eftersom den kinesiska ekonomin ännu inte återhämtat sig efter coronaviruset.

Det här betyder att den tunga industrin, stålverk, cementfabriker, går på högvarv, i tron på ett framtida stimulanspaket, säger han.

På torsdag öppnar Kinas nationella folkkongress som skjutits upp av coronaviruset. Där väntas det styrande kommunistpartiet offentliggöra sina ekonomiska mål. Och hur de ser ut blir helt avgörande för miljö, tror Lauri Myllyvirta.