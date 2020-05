Mer än en halv miljon på flykt trots coronapandemin

På Malta har ytterligare ett hundratal flyktingar och migranter, som tagit sig från striderna i Libyen, räddats från att drunkna i Medelhavet. Men på grund av coronapandemin tillåts de inte gå i land.



Det var cirka 140 som räddades denna gång av en maltesisk patrullbåt. 19 av dem var barn och gravida kvinnor och de har förts i land på Malta, medan de övriga har satts på en turistbåt till havs utanför maltesiskt vatten. 160 personer är sedan tidigare fast på turistbåtar. Människorättsgrupper har riktat skarp kritik mot detta sätt att internera människor men Malta försvarar sig med att det är EU som sviker och lämnar Malta i sticket.

I Libyen har striderna varit intensiva under coronapandemin och den maltesiska regeringen oroar sig för en massflykt därifrån.



– Runt om i världen har mer än 660 000 människor tvingats överge sina hem under mindre än två månader mitt under den pågående coronakris, säger Jan Egeland, chef för biståndsorganisationen Norsk Flyktinghjälp.

Världens ledare har misslyckats i att skydda mycket utsatta personer är budskapet. Hundratusentals fler på flykt i Demokratiska republiken Kongo, tiotusentals fler i Tchad, Niger, Afghanistan, Syrien och Myanmar.

– FN:s säkerhetsråd har inte ansträngt sig för att stödja generalsekreterarens vädjan om eldupphör, säger Jan Egeland.