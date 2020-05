Miljontals barn riskerar att gå miste om vaccin

Coronapandemin har fått Världshälsoorganisationen att rekommendera ett avbrott i stora vaccinationskampanjer. Men nu larmar läkare om riskerna, bland annat i Pakistan – ett av bara två länder i världen där polioviruset fortfarande sprids vilt.

– För tillfället jobbar vi inte ute på fältet, säger vaccinatören Zuhaib.

- Currently we are not working in the field.

Zuhaib arbetar vanligtvis med att uppsöka fattiga familjer på landsbygden i Pakistan, och ge vaccin mot förlamningssjukdomen polio. Men de senaste månaderna har han haft helt andra arbetsuppgifter: att spåra misstänkta coronafall.

– Nu arbetar jag med covid, på grund av den rådande situationen, säger han.

Pakistans beslut att pausa alla uppsökande vaccinationskampanjer går i linje med Världshälsoorganisationens rekommendationer. Men beslutet kommer olägligt. Förra året steg antalet fall av polio med flera hundra procent. Och redan i år har 49 fall bekräftats, många i det oroliga gränsområdet i nordvästra Pakistan.

– Vi har märkt av en ökning av mässling, och polio är på uppgång, säger barnläkaren Afzal Khattak.

Afzal Khattak arbetar i staden PeshAwar. Han har redan har märkt att fall av mässling och barnförlamning ökar. Han är orolig att regeringen fokuserar för mycket på coronapandemin, och glömmer andra sjukdomar som hotar barn i Pakistan.

– Alla resurser har vigts åt corona. Pakistans regering har glömt bort alla andra sjukdomar, de fokuserar bara på corona, säger han.

Vaccinationskampanjer är redan utsatta i Pakistan. Konspirationsteorier om vaccinets innehåll och propaganda har lett till att sjukvårdsinrättningar satts i brand och vaccinatörer attackerats.

Coronapandemin har bidragit med ytterligare en avskräckande faktor, säger Afzal Khattak. Av rädsla för att smittas av viruset är det många som inte vågar uppsöka vård för barnsjukdomar.

– Det mest oroväckande är att människor är rädda för sjukhus. De besöker inte sjukhus, säger han.