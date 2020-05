Kraftig orkan drar in över västra Australien

Bilder som visar hur orkanvindar får tak att blåsa av husen och träd att ryckas upp med rötterna. I miljonstaden Perth har över 60 000 hem har varit utan elektricitet sedan i går när elstolpar och ledningar förstördes av de kraftiga vindarna.



Delstatsmyndigheterna i West Australia har uppmanat de boende att undvika att gå under måndagen när kraftiga vindar och intensiva regn kommer att fortsätta drabba området.



Hela delstaten kommer att drabbas av orkanen vilket är ovanligt så här års säger James Ashley vid West Australias vädertjänst. Det kraftiga ovädret orsakas av resterna av en tropisk cyklon som ute till havs har krockar med en kall front och skapar de starka vindarna som nu drar in över land.



Enligt meteorologerna så har det på vissa platser fallit över 150 mm regn på bara några timmar det senaste dygnet. Ovädret orsakar också höga vågor till havs och myndigheterna säger att det finns stor risk för översvämningar när vågorna slår in över land. Ovädret drar nu vidare längs Australiens södra kust.



Den officiella cyklonsäsongen i Australien avslutas den sista april och det är ovanligt att cykloner bildas vid den här tiden på året. Även och området kring Sydney på Australiens östkust drabbas just nu av ovanligt väder. Där är det framför allt höga vågor på upp emot tio meter som slår in över kusten och riskerar att orsaka skador.