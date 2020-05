Ineta misshandlades av sin man: ”Vad som helst gör honom arg”

– Om jag pratar är jag dålig, om jag gör soppa är jag dålig, om jag kokar potatis – dålig, vad som helst gör honom arg, säger Ineta Akhtyamova.



Ineta blev slagen av sin man efter en månad i coronaisolering. När han gjort det tidigare har hon flytt hem till vänner, men det gick inte den här gången, på grund av smittorisken. Till slut hittade Ineta ett rum på ett hotell.



Flera människorättsorganisationer har varnat för att isoleringen i hemmen har lett till en våg av våld mot kvinnor.



– Vår telefonlinje, som drabbade kvinnor kan ringa in till, dit ökade samtalen med 30 procent, säger Marina Pisklakova-Parker till nyhetsbyrån AFP.



Hon driver Anna, en organisation som kämpar för kvinnors och barns rättigheter.



Marina påpekar att även om den tvingande isoleringen snart tar slut, så tror hon inte att våldet kommer att minska för det, på grund av arbetslöshet och ekonomisk oro.



President Putin skrev för några år sedan under en lag som i princip gör det okej att slå sin partner i hemmet. Våld i hemmet ses som vilket våld som helst. Lagen tar inte hänsyn till att våldet ofta upprepas och att offren är ekonomiskt beroende av förövaren.



– Kvinnor är ekonomiskt beroende av män, speciellt de första tre åren när ett barn föds, säger Valentina Konstantinova, som driver ett hotell som hon gjort om till härbärge för kvinnor nu under coronapandemin.