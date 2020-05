Konkursvågen mattas av

– Under mars och april såg vi en bred och kraftig ökning, men nu ser det ut som att den har mattats av, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

De nya siffrorna från UC visar att 22 bolag väntas gå omkull per dag under maj, vilket är ungefär lika många som ifjol då det registrerades 20 konkurser per dag i maj. Men det är en bransch som fortfarande sticker ut – hotell- och restaurangbranschen. Även om det inte handlar om så många per dag, 2,6 stycken jämfört med 1,5 förra året, så är ökningen stor procentuellt.

Och det är för tidigt att blåsa faran över, säger Richard Damberg.

– Det man kan fundera kring är framtiden. Om arbetslösheten stiger, efterfrågan faller, BNP rasar, ja då kommer många bolag att drabbas. Men det kommer förmodligen först i sommar eller i början av hösten, och då kommer det att slå mer brett bland alla typer av bolag, säger han.