Hårda orden om regeringens coronastrategi: Ett misslyckande

– Med all respekt, vi har väl ingen större nytta av en frustrerad statsminister. Det är väl bättre men någon som fattar beslut och når resultat. Vid den här punkten har han inte gjort det.

Det finns i dag kapacitet att göra 100 000 coronatester i veckan. Men själva provtagningen i större skala har inte kommit i gång.

Just få tester och att testningen kom i gång sent var något som kritiserades när flera oppositionspartiledare under torsdagseftermiddagen var med i Studio Etts specialsändning om coronaviruset.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt nämner äldreomsorgen som det stora misslyckandet:

– Det är uppenbart att regeringen reagerade för sent, kontrollerna började för sent och det har visat att det finns enorma brister i svensk äldreomsorg, säger Jonas Sjöstedt.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson lyfter också äldreomsorgen, med sena besöksförbud, men också att slopandet av karensdagen inte fungerat fullt ut.

– Mycket av det vi ser nu beror ju på misstag och felbedömningar som gjordes tidigt, initialt. Det har sedan gjort att man har agerat för lite och för sent, säger Jimmie Åkesson.

Partiledarna är överens om att det är svårt att redan nu se om Sverige valt rätt väg. Men att det är viktigt alla alla partiet samarbetar vid en kris:

– Då lägger man andra saker åt sidan. Man intar också ett samtalsklimat där man kan lyssna och lite på varandra. Det är viktigt. Men det döljer inte att man har rätt att tycka olika, säger Ulf Kristersson.