Unga har återvänt traditionella medier

– Det här är ökningar som skett på bara några månader, ökningar som tyder på en utveckling där vi tidigare sett en minskning, så det är är relativt unikt säger Jonas Ohlsson, föreståndare, på Nordicom vid Göteborgs universitet.

Siffrorna för medieanvändningen under våren 2020 är än så länge preliminära, men ökningen av nyhetskonsumtionen under coronapandemin är tydlig i alla åldersgrupper.



Kraftigast är ökningen för de traditionella medierna i de yngre grupperna. I gruppen 15 till 24 år har nyhetskonsumtionen från till exempel Sveriges Radio, SVT, TV4 och dagspress ökat med 10 procentenheter under coronavåren. Från 49 procent våren 2019 till 59 procents daglig användning under våren 2020.

– Jag tror vi ska reagera positivt på det. Vi befinner oss i en speciell tid, vi berörs alla av pandemin oavsett hur gamla vi är och var vi bor och i en sådan situation så är behovet av information väldigt stort och viktigt, säger Jonas Ohlsson.

Ökningen av mediekonsumtionen från de traditionella medierna i de yngre grupperna kommer efter en lång tids stabil nedgång. Vad som händer efter coronapandemin är omöjligt att säga men ökningen öppnar en möjlighet till mer bestående förändring, menar Jonas Ohlsson.

– Nu har de traditionella medierna ett gyllene tillfälle att visa upp sig för de yngre åldersgrupperna och också behålla dem när samhället återgått till mer normala förhållanden, säger han.