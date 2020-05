Semestrar i fara när patienterna blir fler

– Det vi ser nu är att vi har fler patienter sedan några dagar tillbaka, och då blir vi lite oroliga att prognosen inte håller. Oron nu är att om det fortsätter att fylla på så vet vi att det är långa vårdtider, och då håller inte planeringen, säger Martin Holmer, verksamhetschef för intensivvården.

Trots att regionledningen lovat tre veckors sammanhållen semester plus en extra vecka under sommaren, så ser det mörkt ut för personalen på IVA i Jönköping. Semesterplanerna bygger på att antalet patienter i regionen halveras, och därför kan semestrarna behöva kortas eller flyttas, om prognosen inte håller.

– Det vi befarar är att sommaren går, vi kommer inte få någon semester och ingen ersättning. Det är våra farhågor. Vi är rätt uppgivna nu, säger intensivvårdssjuksköterskan Catarina Alkemark.

Personalen i Region Jönköpings län väntar fortfarande på sina semesterbesked, och enligt Vårdförbundet är det oklart på många håll i landet.

– Det är jätteoklart skulle jag vilja säga. För att vara snart första veckan i juni – nästa vecka startar semestermånaderna – så har vi medlemmar som fortfarande inte vet hur det blir runt om i regionerna i Sverige. Det gäller också i kommunerna, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Det kommer också signaler från flera håll i landet att semesterplanerna inte är realistiska. Men enligt Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk verksamhet i Region Jönköpings län, är målet att alla ska kunna få semester.

– Vi har vår ambition att under den tid som är under juni, juli, augusti och kanske in i september kunna lägga ut de fyra veckor som är planerade. Men brasklappen är att vi inte vet ett enda dugg vad som händer med covid-19, säger han.