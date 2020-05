Protesterna: Historien bakom frustrationen

Filmen på Floyd visar hur en polis använder sin kroppstyngd när han trycker sitt knä mot Floyds hals. Men demonstrationerna på gator runtom i USA handlar inte om bara om den händelsen, den handlar snarare om USA:s historia och om vad man som svart eller brun kan bli utsatt för i USA.

För några dagar sedan blev en annan incident uppmärksammad på sociala medier. En svart man bad en vit kvinna koppla sin hund i Central Park. Kvinnan ringde polisen. Hon sa att det var en ”afroamerikansk man” som uppträdde hotfullt. Gissningsvis trodde hon att polisen skulle se honom som ett större hot om de visste om hans hudfärg.

På samma sätt blev svarta män anklagade för att vara hotfulla mot vita kvinnor under Jim Crow-eran för mer än 60 år. Det var faktiskt ett av de vanligaste svepskälen till att svarta män lynchades under apartheidtiden i södern. Under samma epok var många polismyndigheter genomsyrade av rasister som öppet visade sitt hat mot svarta.

George Floyds död har också andra mer nutida paralleller. En av de mest påtagliga är att Floyd använder exakt samma formulering som afroamerikanen Eric Garner gjorde när Garner kvävdes till döds vid ett polisingripande i Staten Island i New York: ”I can’t breathe”.

En tredje parallell som är viktig i Minnesota är att det inte är första gången som en polis hamnat på film vid en våldsamt ingripande mot en svart man i delstaten. I Falcon Heights sköts Philando Castille ihjäl i sin bil efter att ha blivit stoppad av polisen.

Protesterna i USA får framförallt sin livsluft av den här kontinuiteten i tid och rum.

Floyd handlar om Castille, Cooper och Garner men också om Taylor, Martin, McDonald och Till.

Det händer i Illinois, Florida, Kentucky. Och i Central Park.

Det händer nu och det hände då. Protesterna är en kamp för att det inte ska hända sen.