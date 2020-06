Risk för brist på influensavaccin i pandemins spår

För varje år har allt fler velat vaccinera sig mot säsongsinfluensan, och efter coronautbrottet har efterfrågan på influensavaccinationer ökat kraftigt. Nu vill regionerna beställa ytterligare doser av vaccintillverkarna, men det är inte säkert att de lyckas.

– Vi har sett ett ökat antal som vill vaccinera sig år från år de senaste tre åren. Så vi har räknat med att fler vill vaccinera sig även innan covid 19. Men det kanske behövs 5 000 doser till, säger Maria Remén, tillförordnad smittskyddsläkare vid Region Sörmland.

Och i Region Stockholm tror man också på ökad efterfrågan på influensavaccin.



– Vi bedömer att det finns en möjlighet att covid-19 kommer att finnas kvar under hösten. Eftersom vi än så länge inte har något vaccin, så tror vi att de riskgrupper som är gemensamma för de här sjukdomarna, de som tillhör dem kommer att ha ett intresse av att vaccinera sig just i höst, säger smittskyddsläkaren Per Follin.

Regionerna la sina beställningar av influensavaccin redan i februari. Men nu har flera vaccintillverkare kontaktats av regioner som vill öka antalet beställda doser inför höstens influensasäsong. Orsaken kan vara att människor i riskgrupperna oroar sig för att drabbas av både säsongsinfluensa och covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Jag tror att det ökar eftersom många som har drabbats av covid-19 har en känsla av att jag vill inte ha influensa också. Men sedan är det ju också samma riskgrupper när det gäller covid och influensa. Så kan vi då undvika en av de här infektionerna med hjälp av vaccin så är det ju fantastiskt, säger Mia Brytting, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten arbetar med en kartläggning av vaccinbehoven ute i regionerna för att se om de behöver göra en utökad beställning. Det diskuteras också hur höstens vaccineringar ska gå till om spridningen av corona fortfarande pågår. Då får man tänka om för att kunna hålla distansen och skydda de sköraste.

Och oron för en brist på influensavaccin märks hos vaccintillverkaren Sanofi Pasteur.



– Ja, det är en hög efterfrågan på influensavaccin. Vi har märkt att många regioner vill köpa fler doser för att de här riskgruppspatienterna ska få tillgång till influensavaccin, säger Per Öhlén som är ansvarig för norra Europa vid Sanofi Pasteur.



– Det här är något vi ser generellt i stora delar av Europa. De flesta länderna signalerar en kraftigt ökad efterfrågan, så att det är ett liknande mönster i hela världen.



Kan ni möta behoven?



– Vi vet att det finns många regioner som vill ha mer och vi kommer göra allt vi kan i vår makt för att ta hem fler doser till Sverige men som det är nu har vi inga möjligheter att exakt möta den efterfrågan från regionerna, säger Per Öhlén.