Advokaten på minnesceremonin: Kräver rättvisa för Floyd

– Det kommer att krävas samlade ansträngningar både inne i rättssalen och utanför om det ska bli någon rättvisa för George Floyd, sa Benjamin Crump, som företräder familjen i rättsprocessen om Floyds död.

Bland de hundratals gästerna fanns Minnesotas guvernör Tim Walz och Amy Klobuchar, senator för delstaten och flera kända svarta pastorer.

Omgiven av vita och ljuslila blommor stod den guldfärgade kistan och på väggen bakom en av gatumålningarna som föreställer George Floyd, som blivit symbolen för den polisbrutalitet som drabbar svarta amerikaner.

Torsdagens ceremoni var den första i en rad som kulminerar med begravningen på tisdag i Floyds tidigare hemstad Houston. Samtidigt fortsätter de folkliga protesterna i amerikanska städer runt om i landet.

President Trumps hot om att sätta in militären om delstaterna inte lyckas behålla läget under kontroll har väckt en kritikstorm, också från andra republikaner, mot presidenten som just nu ser sjunkande stöd i opinionsmätningarna.