Tusentals britter demonstrerar mot rasism – trots avrådan

– Det är väldigt många unga människor som demonstrerar med slagorden ”Black lives matter”, ”Silence is violence” och ”UK is not so innocent”, det vill säga att Storbritannien inte är oskyldigt heller i de här frågorna, fortsätter han.



Den brittiske hälsoministern Matt Hancock har tidigare uppmanat befolkningen att inte delta i demonstrationerna, och att undvika stora folksamlingar på grund av risken för att smittas av coronaviruset.

– Det är väldigt få som håller distansen på två meter, men de allra flesta har ändå munskydd på sig, och försöker ta hänsyn på det viset. Regeringen har uppmanat folk att inte gå hit, men det har definitivt inte de engagerade människorna här hörsammat, säger Daniel Alling.