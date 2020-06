Nya Zeeland: Befinner oss i ett säkrare stadium

Nya Zeeland säger att man har stoppat coronaviruset från att sprida sig och man har inte rapporterat några nya Covid-19 fall på 17 dagar och det inte finns några rapporterade sjuka i covid-19 i landet. Det gör att man nu har beslutat att häva i stort sett alla restriktioner kopplade till Coronapandemin från midnatt natten till tisdag lokal tid återgår till något som kan kallas normalt.



Idag 75 dagar efter att Nya Zeeland införde hårda begränsningar och stängde landet för att förhindra coronaviruset från att sprida sig i önationen så trappar man ned restriktionerna till en lägsta nivå. Det beskedet gav idag landet premiärminister Jacinda Ardern.



Beskedet visar att Nya Zeeland så här långt har kunnat kontrollera coronaviruset men samtidigt varnar premiärministern och säger att man inte ska tro att slaget är vunnet utan att man troligen kommer att få se fler fall i framtiden.



Nya Zeeland går nu in i vad man kallar nivå 1, det betyder att livet mer eller mindre kommer att återgå till det normala i landet. Nya Zeelands gränser kommer även fortsättningsvis vara stängda för inresa för alla utom landets egna medborgare. De som kommer i in i landet kommer även i fortsättning att få sitta i 14-dagars karantän för att man ska vara säkra på att smittan inte förs in i Nya Zeeland igen. Regeringen rekommenderar också de egna medborgarna att inte resa utomlands så länge som läget i omvärlden inte har förbättrats.

– Även om vi befinner oss i ett säkrare stadium är vägen tillbaka till ett covid-fritt liv inte enkelt, säger premiärminister Jacinda Ardern och tackar sina landsmän för deras ansträngningar under pandemin.

Hälsoskyddsmyndighetens generaldirektör Ashley Bloomfield tycker också på fortsatt vaksamhet mot covid-19.



– Att inte ha några aktiva fall för första gången sedan den 28 februari är ett viktigt mål, men som vi har sagt tidigare så är fortsatt vaksamhet mot covid-19 avgörande.



Med den landsomfattande stängning och isoleringen av landet som varat i nära 70 dagar så har Nya Zeeland med fem miljoner invånare rapporterat 1 154 fall av covid-19. 22 personer i landet har avlidit till följd av sjukdomen.



Enligt premiärminister Ardern så är det viktigaste nu att fortsätta vara på sin vakt så att viruset inte dyker upp igen. Vid sidan om det så är allt fokus på att få fast på ekonomin. Regeringen väntas presentera flera stödpaket den närmsta tiden för att stimulera den inhemska handeln och turistnäringen.