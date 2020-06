Furtenbach: Corona har ändrat det politiska landskapet

– Ingenting har varit sig likt i den politiska debatten sedan pandemin bröt ut.

Innan smittan kom till Sverige dominerades både nyhetsmedier och sociala medier av brottsligheten, och även debatten om invandringen tog stort utrymme. Det vet vi från Ekots och Sifos mätningar av medieinnehåll.

Nu handlar debatten i stället om vård och ekonomi. Det är med all sannolikhet en av huvudförklaringarna till att Socialdemokraterna vuxit kraftigt och att Sverigedemokraterna tappat.



– Till det kommer att regeringen dominerat nyhetsbevakningen och Stefan Löfven har fått en enorm uppmärksamhet. Både oppositionen och regeringens samarbetspartier har hamnat i medieskugga. Stödet för sittande regeringar har på liknande sätt ökat i flera länder i Europa under pandemin. Vi har också haft ett slags fred mellan partierna där den vanliga politiska debatten pausats.

De flesta intervjuer i SCB:s stora mätning har gjorts i början av maj. Efter det har debatten skärpts igen, säger Fredrik Furtenbach.



– För Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är freden över, i alla fall i retoriken. Regeringen har också fått alltmera kritik för delar av smittbekämpningen, framförallt att testningarna inte kommit igång ordentligt. Det här drivs förstås av att många är upprörda över att så många dött i äldreomsorgen.



--Den här debatten gör att Socialdemokraternas siffror kan vika neråt igen. Bland de institut som mäter med traditionell metod syns inte detta i resultaten ännu, men till exempel har regeringens förtroendesiffror börjat vända neråt i en del mätningar.



Ändå tror inte Fredrik Furtenbach att varken debatten eller opinionsläget kommer bli detsamma som före Coronakrisen.



– Ingen kan förstås säga med säkerhet, men Sverige har ju gått in i en djup lågkonjunktur och arbetslösheten växer. Det lär prägla den politiska debatten för lång tid framöver. I det läget brukar svensk ekonomi och jobb bli viktigare ämnen för väljarna. Det skulle kunna gynna Moderaterna, som har ett inarbetat förtroende i ekonomiska frågor, och Socialdemokraterna, som brukar ha ett förtroende när det handlar om jobben.