Brittiska flygbranschen motsätter sig karantänsbestämmelser

Regeringen hoppas att åtgärden ska förhindra en andra smittvåg av coronaviruset men turist – och flygbranschen i Storbritannien menar att karantänsbestämmelserna är skadliga och vill på laglig väg försöka stoppa dem.

Från och med idag måste alla som reser in i Storbritannien, förutom de som kommer från Irland, vid ankomst uppge en adress där de ska sätta sig i karantän under de kommande 14 dagarna. Under den tiden får personen i fråga inte gå ut mer än i yttersta nödfall.

Den inresande måste också uppge ett telefonnummer på vilket den kan bli kontaktad och stickprov kommer enligt den brittiska regeringen göras av polisen.

Blir man ertappad med att bryta mot karantänten riskerar man böter på motsvarande drygt 10000 kronor första gången.

– Inrikesminister Priti Patel motiverar karantänsbeslutet med att Storbritannien nu är mer sårbart för smitta från utlandet.

Men kritik mot den nya bestämmelsen kommer inte bara från ledande partikamrater till premiärminister Boris Johnson utan flygbolag och företag inom turism och hotellbranschen har gått samman och vill på juridisk väg försöka stoppa karantänsreglerna genom ett snabbt domstolsförfarande.

Företagen menar att karantänen kommer gör att en redan hårt drabbad turismsektor i landet kommer skadas än mer ekonomiskt.

Flera kritiker menar också att det kommer bli omöjligt att kontrollera att de inresande verkligen håller sig till reglerna och hävdar dessutom att resenärer som bär på smittan lika gärna kan sprida på vägen till det ställe där man ska vistas.

Regeringen ska se över de nya karantänsbestämmelserna var tredje vecka.

Enligt flera brittiska medier förhandlar premiärminister Boris Johnson med ett antal europeiska länder med låg nivå av coronavirus om att införa särskilda avtal för de resande till och från dessa länder ändå ska kunna slippa karantänen.