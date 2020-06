Ny rapport spårar smittans väg till Sverige

Ytterligare 19 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

Samtidigt har nästan 1500 nya fall av smitta konstaterats.

– Det är det högsta antalet nyanmälda fall på ett dygn vi haft hittills i Sverige. Och det beror på att fler testas i primärvården, säger Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Från mitten av april har antalet intensivvårdsfall gått ner avsevärt, för att i juni plattas ut.

– Det är ingen fortsatt minskning, säger Karin Tegmark-Wisell på dagens pressträff.

Senare i dag kommer en rapport om coronavirusets arvmassa. Tre genetiska grupper är identifierade i analysen.

Två kopplas till Italien, den tredje gruppen kopplas till Österrike, övriga Europa och USA, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Där bekräftas att smittan kom in från väldigt många håll i Sverige. Man ser också att man lyckades ringa den smitta som kom in från Italien väl via smittspårning, säger Ulrika Björksten från Vetenskapsradion.

Sedan utbrottet startade har totalt 48 288 personer bekräftats smittade i Sverige, visar de senaste siffrorna. Den totala dödssiffran ligger på 4 814 personer. Antalet nya fall sedan det senaste dygnet är 1 474 stycken.