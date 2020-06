Hundratals döda av brandrök i Australien

– Hon fick en aggressiv astmaattack, berättar Cherylleigh Partidge om sin 19-åriga syster Courtney som tros ha dött på grund av den brandrök som under lång tid täckte stora delar av Sydney. Courtneys fall är bara ett av många som den speciella utredningen av de stora brändernas inverkan på människors hälsa har fått höra.

De stora skogs- och markbränderna i Australien rasade som värst från oktober till februari och kallas den svarta sommaren i folkmun. 34 personer omkom i bränderna och tusentals hem och byggnader förstördes tillsammans med stora landområden.

Ännu finns det inga officiella uppgifter på hur många som dog på grund av röken som låg över sydöstra Australien under månader men University of Tasmania har tagit fram beräkningar som visar att upp till 450 personer kan ha dött av röken.

Det genomförs ett antal utredningar om bränderna. En av dem ska ta reda på hur invånarnas hälsa har påverkats. Nu visar det sig att så många som tio gånger fler kan ha dött till följd av röken än vad som omkom i själva bränderna.

Fay Johnston, epidemiolog vid University of Tasmania uppskattar att 80 procent av Australiens befolkning på cirka 25 miljoner drabbades av röken och att det är det värsta hon har sett i sina studier.



Orsaken till många dödsfall är den enorma mängden av rök som under lång tid täckte bland annat Sydney. Staden hade 81 dagar av mycket dålig eller farlig luftkvalitet under 2019, det är fler dagar än de senaste 10 åren tillsammans.

Nu kräver band annat ordföranden för Australiens astmaförbund Michele Goldman att dålig luftkvalitet måste ses som en samhälls- och hälsorisk och bör likställas med coronapandemin.

Många av dödsfallen är äldre med hjärtsjukdomar eller lungproblem, men allvarliga astmaattacker har sannolikt också ha lett till dödsfall hos yngre människor enligt utredningen som ska presenteras i sin helhet i höst innan nästa period för skogsbränder infaller.