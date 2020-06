Bolsonaro till attack mot högsta domstolen

– Det är som ett bakhåll. Man väntar på att fienden närmar sig, och sen slår man till, sa Jair Bolsonaro när han pratade med anhängare utanför presidentpalatset igår.



Brasiliens president syftade på den allt hårdare konflikten med högsta domstolen, som utreder Bolsonaro för maktmissbruk och flera av hans allierade för att utgöra ett hot mot demokratin.



Domstolen röstade igår för att fortsätta utreda bland annat Bolsonaros utbildningsminister, som gång på gång förolämpat domarna och sagt att de borde skickas i fängelse. Samtidigt genomförde federala polisen husrannsakan hos flera parlamentsledamöter och regeringsvänliga bloggare och företagare.

De anklagas för att ha verbalt attackerat grundlagen och Brasiliens demokratiska institutioner, som kongressen och högsta domstolen.



Polisen grep också flera demonstranter som sköt raketer mot högsta domstolen i söndags under en manifestation till stöd för Bolsonaro och till stöd för en militär intervention – något som presidenten hela tiden hotar med ifall han skulle ställas inför riksrätt. Militären har fått en allt större politisk makt i Brasilien under Bolsonaro men militären verkar splittrad i frågan om det är bra eller dåligt.



Kongressledamöter från flera partier har de senaste dagarna riktat kritik mot högsta domstolen och menar att domarna tagit på sig en lagstiftande och alltför politisk roll under den eskalerande konflikten med president Jair Bolsonaro. Men enligt domarna har kongressen inte gjort tillräckligt för att försvara demokratin och domstolen har därför tvingats axla den uppgiften.