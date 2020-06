Det handlar om länder som har under 20 coronasmittade per 100 000 invånare. Sverige och Portugal lever i nuläget inte upp till de kriterierna, men besökare från regioner i Sverige som har lägre smittotryck, till exempel Skåne, kan tillåtas komma in i landet. Senare i eftermiddag hålls en presskonferens om de praktiska detaljerna