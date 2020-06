Tegnell: ”Epidemin i Sverige har passerat toppen”

På dagens presskonferens presenterades resultatet av den nya studie som Folkhälsomyndigheten låtit genomföra. Enligt studien var 0,3 procent av svenskarna hade en pågående infektion under perioden 25–28 maj.



”I slutet av maj hade cirka 0,3 procent av befolkningen i Sverige en aktiv pågående infektion med covid-19. Detta enligt resultat från en av Folkhälsomyndighetens senaste undersökningar. Motsvarande andel i Stockholm var samtidigt 0,7 procent”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.



Resultatet, som baseras på prover från nästan 3 000 personer, kan jämföras med den undersökning som genomfördes av myndigheten i slutet av april. Då hade runt 0,9 procent av befolkningen en pågående infektion med covid-19.



– Förekomsten har minskat, vi hittar inga virus alls i de yngre åldrarna, och färre i de äldre. Det är väldigt tydligt. Vi tolkar det här som att epidemin i Sverige har passerat toppen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell under presskonferensen.



Tegnell varnade dock samtidigt för att folk inte ska slappna under den stundande midsommarhelgen.

– Undvika att bjuda in eller vara med på stora fester, säger han.



När det kommer till hur många som bär på antikroppar efter att smittats av viruset visar Folkhälsomyndighetens data att 6,1 procent av befolkningen bar på antikroppar vecka 21, jämför med 4,7 procent vecka 18.

Följ presskonferensen i spelaren ovan.

Medverkande under presskonferensen:



Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Taha Alexandersson, stf. krisberedskapschef, Socialstyrelsen

Svante Werger, rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionen