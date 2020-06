Socialstyrelsen: ”Ingen prioritering som kommer från oss”

– Det är en prioritering som inte kommer från Socialstyrelsen, men själva grundgrejen är så här; det fanns inget material att fördela, säger hon.

Kommuner fick inte inte beställa material som exempelvis munskydd, förkläden och visir från flera leverantörer trots den pågående pandemin. Det eftersom regionerna i stället skulle prioriteras.

Till exempel är ett 30-tal så kallade "coronaprodukter" fortfarande spärrade för kommunerna hos en del leverantörer.

Enligt Johanna Sandwall så var det just svårigheterna att få tag i skyddsutrustning som gjorde att Socialstyrelsen i mitten av mars fick i uppdrag att samordna och stödja kommunernas och regionernas arbete med att köpa in skyddsutrustning.

– Vi började på noll, tyvärr precis som många kommuner och regioner där man såg en väldigt stor förbrukning på väldigt kort tid och man hade ingen buffert för det, det i kombination med att den globala marknaden som kom när alla länder i princip började köpa skyddsutrustning, säger Johanna Sandwall.

Hon pekar på att det inte fanns några lager med skyddsutrustning hos vare sig kommuner eller regioner. Inte heller någon struktur för att fördela material. Hon beskriver Socialstyrelsens uppdrag som att "lägga räls och köra tåget samtidigt".

– Det är först nu vi kan se att vi har en tillförlitlig försörjning i vad gäller vårt uppdrag som handlar om att fylla akut uppkomna behov hos kommuner och regioner, och vad gäller kommunerna så går vi genom Länsstyrelserna och deras geografiska områdesansvar, säger Sandwall.

Problemen med att kommuner och regioner konkurrerar om att få köpa material har gjort att de inlett ett samarbete där de via en internetportal nu gemensamt köper in och fördelar bristvaror. Något som kom igång först i slutet av maj, tre månader in i pandemin.