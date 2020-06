Storbritannien sänker hotnivån för coronasmittan

Ett stort ögonblick för vårt land. Det säger den brittiske hälsoministern Matt Hancock i en första kommentar till att hotnivån för coronasmittan nu kan sänkas ytterligare ett steg.

Förändringen har varit på gång några veckor, allt eftersom smitto- och dödstal minskat gradvis. Till exempel redovisades i torsdags för första gången sen

i slutet av mars ingen överdödlighet i Storbritannien utan dödstalen i landet ligger numer på normala nivåer för året.

Att hotnivån nu ligger på en trea innebär enligt den definition som regeringen använder att smittoutbredningen är så pass kontrollerad att ytterligare minskningar av restriktionerna kan genomföras.

Till exempel har den fortfarande i stor omfattning stängda pub- och restaurangbranschen länge krävt att den tvåmeters-regel som gäller

i Storbritannien, för mänsklig kontakt utanför egna hushållet, ska minskas till en meter vilket skulle kunna underlätta en öppning av verksamheten. Fredagens besked ger i alla fall regeringen möjlighet att förändra avståndsregeln.

Ett sådant beslut skulle också göra det lättare för att fler skolor skulle kunna öppna igen.

Flera experter varnar dock för att coronapandemin inte är över och uppmanar medborgarna till fortsatt försiktighet.

I torsdags fick regeringen också erfara en motgång, den smittspårningsapp för smarta telefoner som just hälsominister Hancock presenterade för två månader sen och som testats på Isle of Wight under några veckor visar sig inte hålla måttet och projektet med att utveckla en egentillverkad sådan app har nu lagts ner.

Regeringen ämnar nu att ta fram en ny app med hjälp av teknikbolag som Apple och Android i stället.