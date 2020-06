Indonesien hårt drabbat – över tusen nya fall varje dag

Studenter som sitter på rad i väntan på att testas för covid-19 vid en skola i Aceh-provinsen i Indonesien. Just nu testas många studenter runt om i landet eftersom det snart är dags för skolorna att börja igen.



Indonesien är det land i Sydostasien som registrerat flest aktiva fall och döda på grund av covid-19. Landet rapporterar sedan en tid över 1 000 nya fall varje dag. Ökningen av smittade kom när Indonesien började lätta på sina tidigare hårda restriktioner. Sedan en tid tillåter man tempel, moskéer, kontor och köpcentrum att vara öppna med reducerad kapacitet.



Den indonesiska regeringen har också beslutat att ta bort begränsningarna för antalet passagerare i flygplan, tåg, fartyg och bussar och låta skolor i områden med låg risk öppna sig igen.



På Bali desinficera myndigheterna alla skolor just nu för att låta elever komma tillbaka till skolan. Den populära turistdestinationen förbereder också för att öppna för besökare, men det kommer dröja innan man kommer släppa in utländska turister.



Landets huvudstad Jakarta är just nu inne i en fas där man stegvis öppnar butiker och kontor, från måndag kommer alla köpcenter att vara öppna som vanligt.



Kritiker säger att regeringens taktik att ta bort restriktioner är anledningen till att allt fler indoneser rapporteras vara smittade. Det är något som generaldirektören för Indonesiens folkhälsomyndighet tillbakavisar.



Chefen för myndigheten, Achmad Yurianto, förnekar att den kraftiga uppgången i är kopplad till att restriktionerna har lättats utan menar att det beror på att man testar allt fler och att man genomför en aggressiv kontaktspårning.