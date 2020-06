Trump och Maduro öppnar för möte

– Om det blir nödvändigt är jag beredd att ha ett respektfullt samtal med Donald Trump, precis som jag tidigare haft med Joe Biden, sa Nicolás Maduro i ett TV-tal igår kväll.

USA:s president sa i en intervju med webbtidnignen Axios i helgen att han kan tänka sig att möta Venezuelas president, trots att USA i praktiken erkänner oppositionsledaren Juan Guaidó som Venezuelas legitime ledare. Men i intervjun uttryckte Trump sig nedlåtande om Guaidó och sa att han tvekat inför om det var rätt att stötta honom.

Intervjun är ett stort bakslag för Guaidó, som rent krasst är beroende av USA:s stöd både ekonomiskt och politiskt. Han har hittills undgått åtal och kunnat resa in och ut ur landet utan att bli gripen såsom andra oppositionsledare blivit, just på grund av USA:s stöd.

När han senast tappade i opinionsmätningar på hemmaplan gjorde han en rundresa som kröntes av stående ovationer i USA:s kongress under Donald Trumps State of the Union-tal, och kunde återvända till Venezuela med vind i ryggen.

Samtidigt försöker president Nicolás Maduro så splittring inom den venezolanska oppositionen, där en del vill delta i parlamentsvalen senare i år medan andra vill avstå, eftersom valdomstolen tillsatts av den regeringskontrollerade högsta domstolen utan parlamentets godkännande.

Igår var det sällsamt tyst på alla oppositionsledares twitterkonton. Ingen verkade veta hur de skulle kommentera Donald Trumps uttalanden. Juan Guaidó skrev istället och tackade Boris Johnson för att Storbritannien är ”en trogen allierad i kampen för demokrati i Venezuela”, efter att brittiska utrikesdepartementet fördömt utnämningen av den nya valdomstolen.