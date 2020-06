Hallengrens svar på kritiken: Svårt att ändra lagen

– Det här är ju en fråga som de här kommunerna alltid har, att få personalen att räcka till. Jag inser att det är en utmaning. Men det är inte okomplicerat att ändra människors rätt enligt socialtjänstlagen, säger socialminister Lena Hallengren.

Bråket om vad som ska gälla för människor som vill kunna vara i sitt sommarhus i en annan kommun än hemkommunen men ändå få hemtjänst avgjordes häromdagen när regeringen meddelade att man inte tänker göra någon tillfällig förändring av lagen.

Turistkommunerna kommer alltså även fortsättningsvis vara skyldiga att erbjuda sina sommargäster hemtjänst under vissa premisser. Det här har mötts av stark kritik från flera kommuner som helt enkelt inte kommer följa det.

– Vi anser att smittorisken att få in andra människor här bland våra sköra äldre här är så stor, vi ser att det är precis där det brister. Om vi inte kan få fortsätta ha vår utbildade kompetenta personal utan måste ta in helt outbildad personal som ska gå mellan de äldre som kommer från andra orter och våra egna sköra äldre så ser vi att det är precis där det brister, det är där vi får in smittan, sade Catharina Bråkenhielm som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Orust i P1-morgon.

Men Lena Hallengren menar att det skulle ta så lång tid att få igenom en lagändring att problemet sannolikt inte vara aktuellt längre. Nu blir det i stället upp till kommunerna att föra en dialog sinsemellan, men det ligger också ett ansvar på individen, enligt Lena Hallengren.

– Man ska alltid vända sig till sin hemkommun om man har för avsikt att tillbringa tid någon annanstans än där man har blivit beviljad sin hemtjänst. Till saken hör ju förstås att man ska vara väldigt försiktig med att byta miljö om det är så att man inte klarar sig själv, om man har behov som man inte vet om man kan få tillgodosedda någon annanstans, säger hon.