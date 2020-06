Polis gör sig redo att ta tillbaka ockuperad zon i Seattle

Under en presskonferens berättade borgmästaren i Seattle, Jenny Durkan, om de två skottlossningar som skett under helgen i den autonoma zonen. I en av skottlossningarna dödades en 19-åring.



– Under söndagsmorgonen och igår kväll inträffade skottlossning. Det eskalerande våldet oroar mig, boende, företag och samhället i sin helhet, sa borgmästaren.



Enligt Durkan har de tiotusentals personer som kommit till området under dagtid samlats under fredliga former, men det är en annan sak på natten, sa hon.



Seattles polismyndighet planerar att återta det polishus som finns i området och den autonoma zonen, Chop, som den också kallas, kommer också att återtas av myndigheterna.



Chop bildades i samband med de omfattande demonstrationerna mot polisvåld och rasism i USA, och det spänner över ett sex kvarter stort område i Seattle, enligt BBC.



Under presskonferensen sa borgmästaren Jenny Durkan att staden kommer att genomföra några av de förändringar demonstranterna kräver, bland annat kommer man att investera mer i områden med hög andel afroamerikaner och förändra rutinerna för ansvarsutkrävande av poliser.