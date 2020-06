Beslut i Finland: Gränsen mot Sverige förblir stängd

– Det skulle vara väldigt viktigt att komma tillbaka till en normal situation med Sverige och att gränserna skulle öppnas, sa utrikesminister Pekka Haavisto på en pressträff under eftermiddagen.

Kriteriet för att öppna gränsen är att antalet nya smittade under en två-veckorsperiod är 8 fall per 100 000 invånare. I Sverige har man nu haft 118 fall per 100 000 invånare. I Finland ligger den siffran på 3,2.

– Finland är redo att hjälpa till på alla sätt i den här situationen. Det kan till exempel handla om intensivvård eller vad gäller testkapacitet, sa Pekka Haavisto.

Gränsen kommer därför även ett tag framöver vara stängd mot Sverige och så även för Storbritannien och Spanien. Däremot öppnar Finland gränsen mot Italien och Tyskland och flera andra länder i EU.

På pressträffen meddelade regeringen också att man häver en rad andra restriktioner och rekommendationer. Bland annat så finns det nu inte längre några särskilda rekommendationer för riskgrupper och 70-plussare får nu träffa sin familj och även kramas om de vill.

Från och med den 1 augusti så hävs också rekommendationerna om distansarbete.