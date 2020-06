Israeliska flygräder mot mål i Syrien

Den israeliska attacken i natt riktades mot militära posteringar på landsbygden, och resulterade i materiella skador, enligt medierapporter från Syrien. Enligt uppgifter lyckades det syriska luftförsvar skjuta ner ett antal inkommande missiler.

Det här skedde några timmar efter liknande flygräder under tisdagen, då handlade det om mål i sydprovinserna Deir Ezzor och Sweida. Enligt syriska nyhetsbyrån Sana ska två syriska soldater ha dödats. Andra medier rapporterade om sju döda, varav fem Iranstödda milismän.

Israel har under flera år uttryckt sin oro över att Iranstödda milisgrupper håller på att få fotfäste i Syrien, och har pekat ut libanesiska Hizbollah. Enligt Israel håller Hizbollah på att bygga ut militära anläggningar för precisionsguidade missiler inne i Syrien, och det är just sådana anläggningar och posteringar som under de senaste veckorna har varit mål för det israeliska flygvapnet.

Attackerna kommer också under de nyligen införde USA sanktioner, Caeser Act, mot Assad-regimen i Syrien, som syftar till att få slut på det nioåriga kriget.