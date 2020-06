Oklart vilka länder som får grönt ljus när EU öppnar gränserna

– Det kommer vara en ganska svår övning eftersom man inte vet hur tillförlitliga uppgifterna är om smittoläget och de ändras hela tiden. Men vi måste ändå börja lyfta nu, så det kommer att bli en lista med de länder som man föreslås börja öppna mot, säger den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson.

Men frågan är då vilka länder EU ska öppnas mot. Ylva Johansson och Kommissionen vill se samordnat öppnande byggt på gemensamma kriterier – till exempel att länder som inte haft mer än ett visst antal smittade per 100 000 invånare under en av två veckorsperiod ska få resa in.



Det är den typen av kriterier som just nu diskuteras av medlemsländerna. Till syvende och sist är det de som fattar beslutet vem de ska släppa in, beslut som väntas tidigast i slutet av veckan.

Enligt uppgift riskerar USA att inte få grönt ljus för inresa, liksom Ryssland och Brasilien, givet smittoläget i länderna. Men att porta vissa länder är en känslig fråga och det finns en risk att EU-länderna inte lyckas hålla ihop utan att vissa tillåter inresa från ett visst land medan andra inte gör det.



– Det finns en sådan risk naturligtvis. Samtidigt tror jag att alla medlemsländer också förstår att vilken styrka det är när vi håller ihop och medlemsländerna tar samma beslut när det gäller de yttre gränserna, säger Ylva Johansson.



När det gäller EU:s inre gränser är de flesta nu öppna, men restriktioner gäller för vissa, och särskilt då för svenskar som inte kan resa lika fritt som andra med hänvisning till coronaläget i Sverige. Men att porta svenskar är inte ok, anser Ylva Johansson.

– Det är inte motiverat av smittskyddsskäl att hålla fast vid stängda inre gränser inom EU och Schengen, säger hon.