Protester under toppmöte i Libanon: ”Vi har fått nog”

Nuvarande makthavare samt parti- och gruppledare, både allierade och oppositionella, träffades idag för att enas om en nationell strategi kring hur freden i landet ska bevaras. Detta efter en rad våldsamma protester de senaste veckorna, som anses ha knuffat landet ett steg närmare ett nytt inbördeskrig.

– Vi uppmanar alla parter att sluta med provokationer. Det kan leda landet till inre konflikt, sa mötets talesperson Salim Jraisati.

Mötet kommer under en svår tid i landets moderna historia. Libanons ekonomiska kris förvärras för varje dag. Allt fler blir arbetslösa och halkar under fattigdomsgränsen. Dessutom håller den bräckliga politiska balansen mellan landets religiösa och sekteristiska grupper, som under de senaste decennierna garanterat en jämnare maktfördelning, på att spricka.



Mötet bojkottades av många, däribland landets koalition av tidigare premiärministrar, som representerar en bred sunnimajoritet. Bojkottade gjorde också tre av de mest inflytelserika kristna partiledarna.



Trots maktens försök för att dämpa oron hos libaneserna anser många att det inte hjälper, särskilt eftersom de som bjöds in till dagens samtal är samma politiker som under de tre senaste decennierna lett landet till sitt nuvarande tillstånd.



På flera platser i landet hölls protester. Elvia var en av dem som deltog i närheten av presidentpalatset, och hennes budskap var tydligt.



– Till politiker som är närvarade på mötet, och de som inte kom, lämna oss i fred. Vi har fått nog, säger hon.