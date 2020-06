Ökad försäljning i sommar - trots minskad shoppingturism

– Femtio procent av alla våra utomeuropeiska besökare som handlade med taxfree systemet kom från Kina. De har inte varit här ens under våren. Det har vi mätningar på och det var faktiskt på minus 99 procent i maj, säger Frida Torbiörnsson, marknadsansvarig på Stockholm Quality Outlet.

Just på Stockholm Quality Outlet handlade utomeuropeiska besökare för runt 10 miljoner kronor förra sommaren.

Generellt brukar de utländska turisterna spendera runt 25 miljarder kronor i Sverige under sommaren. Men i år blir det annorlunda. Till exempel står gränshandeln mot Norge helt still.



– Om vi tittar lite framåt och jämför hur det brukar se ut under sommarmånaderna så kommer den minskade turismen framförallt drabba cityområden i stora städer, det blir naturligtvis en minskad försäljning, säger chefsekonom på Svensk Handel Johan Davidsson.

Trots tappet av de utländska turisterna, förväntas försäljningen öka med 1 - 1,5 procent under sommarmånaderna jämfört med samma tid förra året.

Om man tittar historiskt har Sverige haft ett negativt turistnetto varje år. Svenska befolkningen reser i stor utsträckning utomlands och tar med sina semesterkassor dit. Det kommer en stor mängd turister till Sverige men de spenderar totalt sätt inte lika mycket som det landet förlorar på att svenskarna åker utomlands.

– Nu kanske blir det tvärtom i år - huvuddelen av den svenska befolkningen semestrar i Sverige medan utlänningar uteblir. Så det är det vi tror kan i stor utsträckning väga upp bristen på utländska turister - vi har relativt köpstark svensk befolkning som semestrar i Sverige, säger Johan Davidsson.

Och på Stockholm Quality Outlet har man redan sett effekten av det.

– Vi räknar inte med några utomeuropeiska taxfree turister. Däremot tror vi på ett fortsatt fint flöde av svenska turister som kommer till Stockholm, säger Frida Torbiörnsson.