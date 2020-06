Bara västerbottningar välkomna till Danmark – ”Det är tråkigt”

– Det är tråkigt att vi ligger lite för högt, men samtidigt är det viktigt att vi i Skåne ser detta som en signal, och arbeta med att hålla avståndet ännu bättre, säger Moderaten Carl Johan-Sonesson som är regionstyrelsen ordförande i Skåne.

När Danmark i förra veckan presenterade det nya systemet som ska avgöra vilka turister från EU, Schengen och Storbritannien som får komma in i landet var resande från alla aktuella länder, undantaget Portugal och Sverige välkomna och samma restriktioner gäller alltså nu.

För att få grönt ljus för passage måste ett land ha max 20 nya coronafall per vecka per 100 000 invånare. Inom Norden finns dock en särregel som gör att invånare i en region som ligger under gränsen också kan få turista i Danmark.

När regelverket presenterades förra veckan låg enligt danskarna Skåne, Västerbotten och Sörmland under gränsen, men nu har antalet nya smittade som upptäckts i Skåne och Sörmland alltså ökat.



Men en särskild gränsområdesregel gör att skåningar, hallänningar och Blekingebor fortfarande kan fortfarande passera gränsen, om de kan visa upp ett negativt cornonatest som är max 72 timmar gammalt.



Men Region Skåne kan inte prioritera att testa Danmarksresenärer, säger Carl Johan-Sonesson.



Danska UD kommer varje torsdag framöver att presentera en ny lista över godkända länder och regioner, en lista som kan förändras beroende på hur smittan sprider sig.