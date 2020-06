Miljöpartiet får lägsta stödet på tio år

– Om vi går tillbaka förr så var det det enda partiet som hade en jättestark profil i miljöfrågan. Centern har skaffat sig en stark profil så att icke rödgröna väljare går till Centern så Miljöpartiet lockar inte väljare över den gamla blockgränsen. Partiet driver också andra frågor som ibland också stöter bort väljare som migrationsfrågan, säger Toivo Sjörén vid Kantar Sifo som gör sammanvägningen av flera opinionsmätningar för Ekots räkning.

Svensk väljaropinion startade för tio år sedan och de första åren så låg Miljöpartiet ofta kring tio procent i väljaropinion, sen har trenden sakta gått nedåt för partiet. För ett år sedan lågt det på drygt fem procent och nu tre månader i rad under riksdagsspärren, med dagens 3,4 procent som den lägsta siffran hittills.

Toivo Sjörén pekar på att miljöfrågan fortfarande är viktig för många väljargrupper, men det hjälper alltså inte. Under coronakrisen har också finansmarknadsminister Per Bolund synts ofta men han får inte bra betyg i förtroendemätningar och Miljöpartiet har ingen tydlig profil vad gäller ekonomi bland väljarna.



Centerpartiet går också långsamt neråt och får i mätning 7,3 procent - den lägsta siffran på fyra år.



Liberalerna ligger still en bit under riksdagsspärren och får också 3,4 procent och har en otydlig profil bland väljarna enligt Toivo Sjörén vid Kantar Sifo.



– De har tid, det är två år kvar. Men de har inte jättelång tid på sig att skaffa den här profilen som framför allt ska locka väljare från Moderaterna.



De stora coronastyrda förändringarna under våren - Socialdemokraternas uppgång - nu 30,4 procent - och Sverigedemokraternas nedgång - nu 18,9 - har planat ut och stabiliserats. Men Toivo Sjörén tror inte att det är något långsiktigt stabilt läge.



– Vi kan nog vänta oss relativt stora förändringar. Men det kommer inte se riktigt likadant ut som det gjorde förr därför ekonomi och sysselsättning kommer att bli väldigt mycket viktigare därför att ekonomins problem kommer att vara längre, säger Toivo Sjörén.



I mätningen bekräftas Moderaternas långsamma uppgång under våren. Med 19,5 procent ligger partiet drygt två procentenheter högre än i december. Kristdemokraterna får 6,4 procent och Vänsterpartiet 9,4.