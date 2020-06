Åkesson ser inget värde i bred migrationsuppgörelse

– Det är viktigare med politikens innehåll och att det blir en bra politik, inte att så många som möjligt blir överens, säger Jimmie Åkesson.

Diskussionerna om Sveriges framtida migrationspolitik är inne i slutskedet, och Jimmie Åkesson är själv en av ledamöterna i kommittén, som ska presentera sitt förslag i augusti.

Partierna står ganska långt ifrån varandra, konstaterar han, men säger att Sverigedemokraterna har presenterat punkter där man är beredd att kompromissa.

– Men det måste ju finnas en utgångspunkt i att antingen ska vi öka invandringen eller så ska vi minska invandringen. Är man inte ens överens om det, så blir det väldigt svårt att förhandla sedan.

Så i det här läget kommer ni inte att skriva under en överenskommelse?

– Nu vet vi ju inte var den landar. Just nu pågår det förhandlingar som vi inte är med i. Så vi får se. Men just nu är det inte särskilt mycket som pekar på att det kommer att bli en överenskommelse som vi skriver under till 100 procent åtminstone.

Jimmie Åkesson tror att riksdagens tre största partier – Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna – tillsammans hade kunnat förhandla fram en "hyfsat bra" migrationspolitik.

Men han säger också att det inte finns något värde för honom att ingå i en uppgörelse där Miljöpartiet är med.

– De har haft alldeles för mycket inflytande redan över migrationspolitiken, och det har skapat den situation vi har i dag. Det ser jag ingen poäng med alls. De måste kapas av för att det ska bli någon som helst poäng med det.