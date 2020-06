Regeringen kontaktade WHO efter utpekandet

– Vi har haft kontakter med WHO under dagen och det var väldigt klargörande samtal, säger Malin Lindgren, som koordinerar kontakterna med WHO på Socialdepartementet.

Tidigare i dag pekades Sverige ut av Världshälsoorganisationen som ett riskland för spridning av covid-19, detta tillsammans med tio andra länder däribland Bosnien, Albanien och Azerbajdzjan.

Men utpekandet skedde på felaktiga grunder, menar Sverige, eftersom man bara sett till antalet fall och inte tagit hänsyn till att Sverige ökat testningen kraftigt.

I dag har alltså kontakter skett från Socialdepartementet med Världshälsoorganisationens Europakontor och nu ändrar WHO sina slutsatser.