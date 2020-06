Fältsjukhus kan flyttas till regioner i kris

Det handlar om de fältsjukhus som tidigare i våras sattes upp på Älvsjömässan utanför Stockholm, i Göteborg och i Helsingborg.

– Vi håller på att diskutera med SKR och regionerna om man från regionerna ser att det finns ett behov av nationella förstärkningsresurser, och hur de då skulle kunna fördelas på mest lämpligt sätt, säger Pontus Rotter, operativ chef i krisledningsorganisationen på Socialstyrelsen.

Det kan också innebära att strategiska platser för fältsjukhusen väljs ut.

– Då kan de kanske inte bara stödja en region, utan de skulle kunna fungera som ett nav för att stödja fler regioner, säger Pontus Rotter.

Folkhälsomyndigheten har gjort prognoser för hur vårdbelastningen kan öka i turistregionerna Halland, Kalmar, Dalarna och Gotland, när resandet ökar och om vi inte längre håller samma sociala distans.

För till exempel Gotland, som har samma bemanning som en normal sommar, kan det innebära närmare 25 covid-patienter i slutenvården samtidigt och fyra på intensivvårdsavdelningen. Enligt sjukvårdschefen Cathrine Malmqvist finns det planer för att kunna utöka, men om inte det räcker kan det behövas nationell hjälp.

– Om vi skulle hamna i det läget att vi bedömer att vi inte kan upprätthålla en patientsäker vård, så kommer vi att avropa nationellt stöd för våra mest sjuka patienter. Det finns ju en organisation för det, säger hon.

Region Halland skulle enligt Folkhälsomyndighetens prognos kunna få 80 samtidigt inneliggande covid-patienter i slutenvården och ett tiotal på iva. Även här finns en trygghet i andra regioner.

– Vi har haft förmånen att kunna hjälpa andra kringliggande regioner under våren, och vi kommer säkert få samma stöd i den stunden situationen är den omvända, säger Markus Lingman, strateg i sjukhusledningen för Hallands sjukhus.

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja regionernas samordning av resurser under sommaren. Det handlar enligt operativa chefen Pontus Rotter inte om att överta ansvaret, men att hjälpa till med just fältsjukhus, patienttransporter och information om läget i de olika regionerna. Hur utvecklingen i sommar blir är svårt att förutspå, och just därför är det viktigt att förbereda sig för olika scenarier, säger Pontus Rotter.

– Har vi den förberedelsen, så kommer vi också kunna hantera situationen bättre oavsett hur den utvecklar sig. Allt fokus handlar om att minska effekterna av det här så långt som möjligt.