Uppgifter: Ryssland erbjöd skottpengar för USA-styrkor

Det är tidningen New York Times som i helgen skrev om uppgifterna som kopplar den ryska militära underrättelsetjänsten, GRU, till attacker mot amerikanska soldater i Afghanistan.



GRU ska ha erbjudit skottpengar till beväpnade grupperingar, i utbyte mot dödliga attacker på koalitionstrupper. Artikeln bygger enbart på anonyma källor, men uppgifterna har även bekräftats av nyhetsbyrån AP.



Under 2019 dödades 20 amerikanska soldater i strid i Afghanistan, enligt New York Times. Tidningen kunde inte bekräfta om några av dem fallen hade föranletts av eventuella skottpengar.



Enligt New York Times briefades president Trump om anklagelserna i mars i år, men i en tweet skriver Trump att han inte haft kännedom om uppgifterna.



”Underrättelseorganisationerna ansåg inte att informationen var trovärdig och rapporterade det därför inte varken till mig eller vice presidenten”, skrev Trump i sin tweet.



Flera amerikanska medier skriver nu att delar av kongressen kommer att briefas om frågan av Trumpadministrationen idag.