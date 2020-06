Bristfälliga munskydd på Attendos äldreboende

En av dem Ekot träffat är Karolina som egentligen heter något annat.

- All information på förpackningen är på kinesiska så jag vet inte vad det är för munskydd och jag vet inte om jag är skyddad eller om jag skyddar boende.

Och när du frågar. Vad säger de då?

- Nej, jag får inget svar. Cheferna säger att de följer de riktlinjer de fått från ledningen.

Och ledningen i det här fallet är då?

- Huvudkontoret. Attendos huvudkontor.



De munskydd personalen visar Ekot är tunna blå pappmunskydd.

Enligt personalen Ekot träffar har de flera gånger frågat vad det är för munskydd utan att få svar och det har lett till stor rädsla, säger Gunilla som också arbetar på boendet.



- Det är en fullkomlig rädsla hos personalen. Håller skydden?

För att ett munskydd ska vara godkänt i Sverige ska det ha en CE-märkning som är den kvalitetsmärkning som gäller i EU. Ekot har sett förpackningen munskydden ligger i och den saknar CE-märkning.



Munskydd som saknar CE-märkning kan också få dispens från Läkemedelsverket men någon sådan finns inte för det här munskyddet säger Ewa-Lena Hartman som är gruppchef på Läkemedelsverket.



- Nej, för det första måste vi få in en ansökan om dispens från tillverkaren och den behövande vårdgivaren och sedan hanterar vi ju ansökan individuellt men i det här fallet har vi inte fått en ansökan ännu.



Enligt Läkemedelsverket betraktas munskydd som som inte är CE-märkta som olagliga om de används i svensk hälso- och sjukvård.



Ekot har fått bilder på munskydd från flera olika Attendoboenden, en del har CE-märkning på förpackningen, men på flera boenden är munskydden inte CE-märkta.



Under coronapandemin har många företag, kommuner och regioner haft svårt att få tag i munskydd men Attendo har profilerat sig som ett företag där all personal använder munskydd hela tiden. Ammy Wehlin som är vd för Attendo Skandinavien säger att Attendos munskydd är CE-märkta.



- Ja alltså, när jag pratar med dem som beställer de här munskydden så säger dem att munskydden är CE-märkta.



De munskydden jag har bilder på används på Attendos boenden idag och de är inte CE-märkta.

- Men det är inte de uppgifterna jag har utan dem ska hålla den standard som är som CE-märkning.