”Tror att många har dött på grund av att personalen är rädd”

– Man stänger in de sjuka äldre på sina rum och tänker, gud det är covid, då stänger vi dörren, säger Gunilla som egentligen heter något annat.



Alltså personalen vill inte gå in till de äldre som är sjuka?



– Nej, det blir ju en allmän rädsla. Och jag tror att många har dött på grund av att det är rädsla bland personalen.



Karolina, som också arbetar på boendet, berättar att när hon gick in till en kvinna med covid-19 upptäckte hon att hon inte hade fått vatten på länge.



– Jag gick in till en patient som var alldeles uttorkad på munnen. Jag fick ge henne tre glas vatten.



Och hon behövde tre glas vatten för ingen hade varit inne hos henne?



– Ja.



Kort efter att Karolina varit inne hos kvinnan avled hon, säger Karolina som också heter något annat egentligen.



Vårdpersonalen som Ekot träffat arbetar på ett av över hundra äldreboenden som drivs av det privata vårdbolaget Attendo. Hur många av Attendos äldreboenden som fått in corona, hur många personer som smittats och hur många som dött av covid-19, berättar inte Attendo för Ekot.

Ammy Wehlin som är vd för Attendo Skandinavien säger att det handlar om ett fåtal drabbade boenden i Stockholmsregionen.



Det Gunilla och Karolina säger, att äldre kan ha dött på grund av bristande omsorg, stämmer inte enligt Ammy Wehlin.



– Vi har ju rutiner i vårt kvalitetssystem, om det här skulle vara så att folk dött för att dom inte fått omvårdnad, då är det ju någonting som personalen måste anmäla. Den ska anmäla händelsen till vår kvalitetsavdelning och alla våra händelser och avvikelser följer vi i företaget och avvikelser varje månad.



Har du nåtts av sådana här vittnesmål tidigare?



– Nej.