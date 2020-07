Rysk ambassadör efter kritiken: Bättre val än i Sverige

I Ryssland avslutas i dag omröstningen om Vladimir Putins föreslagna ändringar i grundlagen. Ändringarna kan bana väg för att Putin sitter kvar vid makten fram till 2036.

I samband med omröstningen, som för första gången även sker via nätet, kommer kritik när det gäller risk för valfusk och för att den är svår att övervaka att valet går rätt till.

Den ryska ambassadören i Sverige, Viktor Tatarintsev, svarar nu på kritiken och attackerar det senaste svenska riksdagsvalet.

– Under vilket val som helst kan det föreligga brister och ibland misstag. Även här i Sverige under omröstningarna när ni hade senaste pralamentsval 2018. Då var det för första gången på 12 år som ni har bjudit in utländska observatörer. Och som också har fattat ett beslut, som kommit underfund med att man har begått vissa misstag och brister. Så det kan föregå enstaka företeelser men de ska inte påverka det slutliga beslutet.

Så du menar valet i Ryssland nu, det kommer att gå bra till som ett svenskt val brukar göra, menar du?

– Jag tror att det kan gå även bättre än ett svenskt val, och mycket bättre än valet i till exempel Amerika.

Omröstningen i Ryssland handlar enbart om en fråga - att rösta ja eller nej till omfattande konstitutionella reformer som kommer innebära ändringar i landes grundlag. Totalt skulle det innebära att 14 artiklar i grundlagen kommer att ändras.

I princip skulle ändringarna bana väg för Putin att sitta kvar vid makten fram till 2036. Men den ryska ambassadören i Sverige, Viktor Tatarintsev ser det inte som givet. Det beror på vilka som ställer upp i nästa val.

– Det är hypotetiska beräkningar. Det är bara gamla gummor som kan sitta ch diskutera på detta på detta sätt. Vi vet inte vad som kan hända under nästa val och vilka kandidater som det kan bli frågan om. Ingen säger någonting, och inte ens Putin sa att han skule ställa tupp.