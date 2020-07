”För vissa grupper kom coronaviruset som en chock”

Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, säger att smittan kom som en chock i dessa områden.

– Smittan kom ju också in i dessa grupper före andra grupper drabbades av smittan, och då var man helt oförberedd, säger han.



En anledning till att smittan kom oväntat är att coronaviruset tog sig in i miljonprogramsområdena från andra delar av världen, säger Johan Carlsson.



Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen The Global Village och boende i Järvaområdet, var tidigt ute och varnade för smittan i området. Han säger att förtroendet för myndigheterna och allmän media är lågt i Järvaområdet, och att informationen om coronaviruset varit bristfällig.



– Det finns en låg tillit till myndigheterna och här har myndigheterna varit väldigt sena med både information men också kunskap om de områden och människorna det handlar om, säger Ahmed Abdirahman.



Forskningsstudien som publicerades i Läkartidningen tidigare i veckan visar att trångboddhet, begränsad möjlighet att arbeta hemifrån och beroende av kollektivtrafik också är några av de faktorer som orsakat smittspridningen i de utsatta områdena.