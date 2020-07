Inställda parader i USA – men Washington firar för fullt

– Stadens borgmästare har uppmanat folk att tänka på hur de deltar för att minska smittspridningen, som är inne i en ganska akut fas i USA. Men just här i Washington har president Trump lanserat ett ganska omfattande firande. Det har blivit lite grann av en schism mellan honom och borgmästaren, som försöker uppmana folk att stanna hemma, rapporterar Ekots USA-korrespondent Kajsa Boglind.



Donald Trump inledde firandet redan i natt med ett tal i South Dakota, där han gick hårt åt den senaste tidens proteströrelse mot polisvåld och rasism som uppstått efter afroamerikanen George Floyds död under ett polisingripande.



– Deras mål är inte ett bättre USA, utan att förinta USA, sade presidenten inför jublande anhängare.



Talet möttes sedan av blandade reaktioner, enligt Kajsa Boglind.



– Republikaner och konservativa hyllar talet och tyckte att det var kraftfullt på just temat lag och ordning, medan demokratiska politiker och flera stora tidningar beskriver det som splittrande och hatiskt, säger hon.

