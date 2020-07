Kompositören Ennio Morricone är död

Morricone komponerade musik till över 70 prisbelönta filmer under ett halvt sekel, bland annat till Sergio Leones västernklassiker, som "”För en handfull dollar” (1964), Gillo Pontecorvos "Slaget om Alger" (1966) och Quentin Tarantinos "The hateful eight". Den senare vann han en Oscar för 2016.

2010 tilldelades han Polarpriset.

Han blev 91 år.

Artikeln uppdateras.