Fortsatt färre personer i behov av intensivvård

--Det har minskat ytterligare med 12 personer sedan gårdagen, det vill säga totalt 122 inlagda personer inom region Stockholm, säger smittskyddsläkare Per Follin.

Hur ser du på de siffrorna?

– Jag tycker att de ser gynnsamma ut, det vill säga tendensen är stadigt sjunkande.

Det är en trend som syns på många håll i landet just nu. I Västra Götalandsregionen vårdas just nu 98 coronasjuka patienter på sjukhus. Under toppen maj var den siffran på 375.



Även i region Norrbotten på senare tid drabbats av lokala coronautbrott i Gällivare och Kalix minskar antalet IVA-patienter igen.

I region Skåne som idag har 16 coronasjuka patienter inlagda på sjukhus med sex av dem på intensivvårdsavdelning, är siffrorna nu i nivå med hur det såg ut i mars.

– Detta är en minimal ökning under de senaste dagarna, men vi har sett att siffrorna går upp och ned, men vi har passerad någon form av topp, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.

Detta betyder dock inte att faran är över, menar hon.

– Det gäller att befolkningen följer de allmänna råd och restriktioner som finns för att vi ska behålla detta gynnsamma läge.