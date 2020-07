Världens befolkning kan växa långsammare än befarat

Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, finansieras av bland andra Bill & Melinda Gates Foundation, och man samarbetar med en rad aktörer runt om i världen under datainsamlandet.



Att beräkningarna skiljer sig så pass mycket från FN:s beror på att man tar större hänsyn till hur kvinnors möjligheter till utbildning och arbete förändras liksom tillgången till sjukvård och preventivmedel.



Enligt den här studien så kommer först världens befolkning öka till 9,7 miljarder 2064, för att sedan börja minska till 8,8 miljarder år 2100 jämfört med FN:s prognos om 11 miljarder. Peter Allebeck är professor i social medicin vid Karolinska institutet och anser att de nya beräkningarna är mycket trovärdiga.

– Det positiva man lyfter fram här att det blir mindre belastning på klimatet än man hade trott men det problematiska är att många länder får brist på arbetskraft.

Enligt rapporten kommer 183 av 195 länder inte längre nå jämvikt mellan födslar och dödsfall. Mer än tjugo länder däribland Japan, Spanien och Thailand kommer att se sin befolkning mer än halveras. Kina spås få ett nästan lika stort befolkningstapp; från dagens 1,4 miljarder till 730 miljoner om 80 år.

Befolkningstillväxten kommer istället att finns söder om Sahara. Nigeria tros bli världens näst folkrikaste land efter Indien. De äldre kommer också att bli fler och de yngre färre vilket leder till utmaningar för välfärden. Sverige är dock ett undantag här; vår befolkning spås öka till 13 miljoner 2100 och vi kommer att åka upp på listan över världens största ekonomier enligt den här rapporten. Peter Allebeck igen:

– Det är de födelsetal och även den migrationspolitik vi har nu som gör att vi faller bättre ut än många andra länder.