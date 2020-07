Gemensam varning för ryska vaccinhackare

Hackarna ska ha använd skadliga program, utnyttjat sårbarheter i organisationers datasystem och använt sig av så kallat nätfiske, alltså mejl som ska lura mottagaren att lämna över information.

Målet ska ha varit att komma åt vaccinforskning kopplad till covid-19.

Den brittiska underrättelsetjänsten bedömer att hackerattackerna med "största sannolikhet" har kopplingar till rysk underrättelsetjänst. Det säger Ciaran Martin från brittiska National Cyber Security Centre, till BBC.

Han pekar också ut en hackergrupp som gått under namnet Cozy Bear eller The Dukes, och som uppges vara kopplad till just rysk underrättelsetjänst. Också USA och Kandada meddelar att man utsatts för hackerattacker av gruppen.

Ryssland har nekat till att ha något med attackerna att göra. Och en talesperson för Rysslands president Vladimir Putin säger till nyhetsbyrån TASS att anklagelserna är oacceptabla.

Än så länge bedöms hackarna inte ha kommit åt något avgörande material, säger Ciaran Martin till BBC.